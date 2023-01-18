NASA и «Роскосмос» решили использовать корабль Crew Dragon для эвакуации экипажа МКС

NASA и «Роскосмос» решили задействовать корабль Crew Dragon при необходимости срочной эвакуации экипажа Международной космической станции.

Представитель американского ведомства Дина Контелла сообщила, что этот вариант будет использован, если эвакуация потребуется до прибытия резервного корабля «Союз».

Кресло американского астронавта Рубио перенесут из «Союза» в Crew Dragon для снижения тепловой нагрузки на корабль.

Контелла уточнила, что в этом случае на Crew Dragon на Землю вернутся пять человек вместо запланированных четырех.