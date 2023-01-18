Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Украине нужно дать любое оружие, которое она сможет использовать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине следует передать любое оружие, которое смогут использовать ВСУ.

Она напомнила, что 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередная встреча контактной группы по Украине.

Фон дер Ляйен выразила надежду на то, что там будут приняты соответствующие решения по поводу оружия.

Она также рассказала, что Евросоюз одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на сумму в 18 млрд евро.