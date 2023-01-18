В ООН потребовали от украинских властей соблюдать международное право при обысках в церквях

Помощник генерального секретаря ООН по права человека Илзе Брандс Кегрис заявила, что ООН призывает власти Украины соблюдать нормы международного права во время обысков в церквях.

Она отметила, что любые обыски в местах богослужения должны соответствовать действующим нормам.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о завершении обысков в храмах канонической УПЦ.

В СБУ отметили, что в церквях были найдены листовки политических партий, запрещенных на Украине, а также прокремлевская литература.