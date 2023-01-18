Пригожин бывшим заключенным: мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне
2023-01-18 00:53
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приветствовал группу бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации ан Украине.
Он сказал, что они отработали 180 дней так, как надо, проявили героизм и мужество, честно выполнили свою задачу.
Пригожин напомнил, что говорил о необходимости криминальных талантов, чтобы убивать врага на войне.
Но теперь такие таланты не потребуются. По его словам, чтобы попасть на войну, необязательно сначала садиться в тюрьму.
Опубликовано: Светлана Репина