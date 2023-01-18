Пригожин бывшим заключенным: мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приветствовал группу бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации ан Украине.

Он сказал, что они отработали 180 дней так, как надо, проявили героизм и мужество, честно выполнили свою задачу.

Пригожин напомнил, что говорил о необходимости криминальных талантов, чтобы убивать врага на войне.

Но теперь такие таланты не потребуются. По его словам, чтобы попасть на войну, необязательно сначала садиться в тюрьму.