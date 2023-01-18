Пушилин: российским военным не запрещают носить бороду, пользоваться планшетами и личными авто

ВРИО главы ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о том, что военнослужащим ВСУ РФ запрещают носить бороду.

Он также рассказал, что в Вооруженных силах России нет запрета на пользование планшетом и личным автотранспортом.

Пушилин пояснил, что после появления таких сообщений лично связался с комендатурой, чтобы выяснить полробности.

Как оказалось, подобных указаний никто не давал, проверки на предмет ношения бороды или использования планшета не проводились.