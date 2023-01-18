L'Equipe: главу французской федерации футбола Ле Гре обвиняют в сексуальных домогательствах
2023-01-18 01:11
Издание L'Equipe сообщает, что главу федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре обвиняют в сексуальных домогательствах.
Прокуратура Парижа уже возбудила уголовное дело. Речь идет не только о сексуальных, но и о психологических домогательствах.
Такое обвинение против 81-летнего Ле Гре выдвинула Сони Суид, которая является агентом нескольких футболистов.
По ее словам, в 2014 году Ле Гре обещал ей помощь в обмен на сексуальный контакт.
Опубликовано: Светлана Репина