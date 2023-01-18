В Иране отвергли обвинения Запада по поводу позиции по Украине

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна отвергает обвинения западных стран в связи с позицией по Украине.

Он отметил, что власти Ирана ранее обнародовали свою позицию и с тех пор не меняли ее.

Глава МИД подчеркнул, что Иран выступает против войны и за политическое урегулирование конфликта.

Абдоллахиан сделал это заявление во время пресс-конференции в Анкаре, отметив, что отношения турции и Сирии меняются к лучшему.