Еврокомиссия с марта будет предоставлять Украине по 1,5 млрд евро кредитов в месяц
2023-01-18 02:02
Согласно информации, опубликованной на сайте Еврокомиссии, с марта планируется начать перечисление Украине кредитов по 1,5 млрд евро в месяц.
Средства выделены в рамках пакета макрофинансовой помощи с целью удовлетворения краткосрочных потребностей страны в финансировании.
При этом отмечается, что условие предоставления помощи является проведение реформ, а также составлением прозрачной отчетности об использовании денег.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует перечислить 3 млрд долларов макрофинансовой помощи Украине уже на этой неделе.
Опубликовано: Светлана Репина