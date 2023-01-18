Еврокомиссия с марта будет предоставлять Украине по 1,5 млрд евро кредитов в месяц

Согласно информации, опубликованной на сайте Еврокомиссии, с марта планируется начать перечисление Украине кредитов по 1,5 млрд евро в месяц.

Средства выделены в рамках пакета макрофинансовой помощи с целью удовлетворения краткосрочных потребностей страны в финансировании.

При этом отмечается, что условие предоставления помощи является проведение реформ, а также составлением прозрачной отчетности об использовании денег.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует перечислить 3 млрд долларов макрофинансовой помощи Украине уже на этой неделе.