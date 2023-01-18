Премьер Финляндии Марин: процесс вступления в НАТО должен был идти быстрее
2023-01-18 02:16
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказала о процессе вступления страны в НАТО.
Она отметила, что для Финляндии важна ратификация членства в Североатлантическом альянсе одновременно с Швецией.
Марин уточнила, что процесс присоединения к НАТО должен был пройти быстрее, поскольку обе страны соответствуют всем критериям.
Ранее в Турции заявили, что не могут ратифицировать вступление Швеции в НАТО до выполнения некоторых условий.
Опубликовано: Светлана Репина