Gallup: в США 38% граждан отказались от лечения из-за слишком высоких цен
2023-01-18 02:29
По данным института общественного мнения Gallup, в прошлом году 38% американцев отказались от лечения из-за слишком высоких цен.
Это рекордный показатель за все 22 года наблюдений. За год цифра выросла на 12 процентных пунктов.
Такая ситуация объясняется самым высоким уровнем инфляции в Соединенных Штатах более чем за 40 лет.
Чаще всего от лечения отказывались американцы 18-49 лет из группы населения с низким уровнем дохода.
Опубликовано: Светлана Репина