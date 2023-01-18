Gallup: в США 38% граждан отказались от лечения из-за слишком высоких цен

По данным института общественного мнения Gallup, в прошлом году 38% американцев отказались от лечения из-за слишком высоких цен.

Это рекордный показатель за все 22 года наблюдений. За год цифра выросла на 12 процентных пунктов.

Такая ситуация объясняется самым высоким уровнем инфляции в Соединенных Штатах более чем за 40 лет.

Чаще всего от лечения отказывались американцы 18-49 лет из группы населения с низким уровнем дохода.