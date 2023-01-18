Блинкен: у каждой страны есть суверенное право на решения о поставках танков на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у каждой страны есть суверенное право решать вопрос с поставками танков на Украину.

По его словам, Соединенные Штаты уважают такое право каждого государства в плане поставок тех или иных видов вооружений.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна планирует передать Украине роту танков Leopard.

О возможности поставок такой военной техники в последнее время заявили несколько европейских стран.