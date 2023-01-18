ООН: если украинский конфликт не закончится, мир столкнется с массовым голодом и неконтролируемой миграницей

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время форума Давосе заявил о риске массового голода.

Он отметил, что одна из ключевых причин такой ситуации заключается в украинском конфликте.

Бизли напомнил, что на Украине производятся значительные объемы продуктов питания, позволяющие накормить до 400 млн человек.

По его словам, если продовольственный кризис не будет разрешен, мир столкнется с массовым голодом и неконтролируемой миграцией.