ООН: если украинский конфликт не закончится, мир столкнется с массовым голодом и неконтролируемой миграницей
2023-01-18 03:02
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время форума Давосе заявил о риске массового голода.
Он отметил, что одна из ключевых причин такой ситуации заключается в украинском конфликте.
Бизли напомнил, что на Украине производятся значительные объемы продуктов питания, позволяющие накормить до 400 млн человек.
По его словам, если продовольственный кризис не будет разрешен, мир столкнется с массовым голодом и неконтролируемой миграцией.
Опубликовано: Светлана Репина