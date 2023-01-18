Экс-президент Украины Порошенко заявил, что готовит для военных срочный груз

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подготовил срочный груз для украинских военных вместе с волонтерами.

По его словам, это генераторы, автомобильные шины, а также химические грелки, которые в ближайшее время будут переданы ВСУ.

Порошенко рассказал, что на днях побывал под Соледаром и видел экстренные ампутации конечностей из-за обморожения, а не из-за ранений.

Он уточнил, что груз включает химические грелки, которые помогут военным спасти руки и ноги.