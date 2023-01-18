Пригожин пожелал отслужившим в ЧВК «Вагнер» забыть о «криминальных талантах»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин пожелал осужденным из ЧВК «Вагнер» забыть о «криминальных талантах».

На гражданке можете забыть о своих "криминальных талантах", которые нужны были вам на войне, заявил владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин на встрече с осужденными бойцами ЧВК «Вагнер», отслуживших свой контракт.

"Каждый из вас прошел то, что не проходил его отец или дед, а только прадед в годы Великой Отечественной войны. Я говорил,Ю что мне нужны ваши криминальные таланты на войне. На гражданке о них можете забыть. Тех кто захочет вернуться, ждем обратно", - сказал основатель группы "Вагнера".

В начале января Евгений Пригожин заявил, что первая группа заключенных отслужила свой полугодовалый контракт в ЧВК "Вагнер" и получила помилование.