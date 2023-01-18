Против Илона Маска возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Миллиардера судят за твит, опубликованный в 2018 году, где он написал, что хочет вывести свою компанию Tesla с фондового рынка.

Его сообщения тогда вызвали резкое колебание акций в течение нескольких дней.

«Истцы утверждают, что эти твиты были фактически ложными и искусственно влияли на курс акций Tesla и других ценных бумаг», — сообщил судья Эдвард Чен.

Судебный процесс против Илона Маска начался во вторник, 17 января, в Сан-Франциско, где присяжным предстоит определить, содержал ли этот твит признаки мошенничества, как об этом утверждают инвесторы.

