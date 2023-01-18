Брюссель ищет возможность создания международной прокуратуры

Европейская комиссия заявила во вторник, что рассматривает возможность создания международной прокуратуры для сбора доказательств по военным преступлениям на Украине.

«Прежде чем дискуссии о специальном суде смогут получить достаточный консенсус и поддержку на международном уровне, сначала можно было бы предусмотреть механизм расследования», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на заседании группы Европейского парламента в Страсбурге.

В конце ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила работать над созданием специального трибунала «при поддержке ООН» для рассмотрения военных преступлений.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник в Гааге, где находится Международный уголовный суд (МУС), также призвала к новому формату суда, чтобы «предать российских лидеров правосудию».



