Microsoft готовит крупное сокращение до 10 000 рабочих мест

Microsoft начнет новую волну сокращений рабочих мест в более крупных масштабах, чем те, которые были приняты в последние месяцы, в своих инженерных командах, сообщило агентство Bloomberg во вторник, 17 января.

По данным SkyNews, компания готовится сократить до 5% своей рабочей силы, или чуть более 10 000 сотрудников из примерно 220 000.

Как сообщает специализированный сайт The Verge, объявление о сокращении прозвучит уже в среду.

В компании назвали эту информацию «слухами», но источники в ее службах анонимно подтверждают такие планы.