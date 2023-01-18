Чемпионы НБА подарили Байдену майку с номером 46

Президент США Джо Байден принял чемпиона НБА 2022 года Golden State Warriors в Белом доме.

В ходе визита президент США высоко оценил не только спортивные результаты, но и социально-политическую приверженность команды.

«Он громко выступает против расизма, выступает за равенство, призывает людей голосовать, поддерживает детей и их семьи (…) и мобилизуется против насилия с применением огнестрельного оружия», — рассказал Байден на приеме.

Команда из Сан-Франциско, штат Калифорния, под руководством суперзвезды Стивена Карри в июне прошлого года выиграла финальную серию Североамериканской профессиональной баскетбольной лиги у «Бостон Селтикс».

Байден и вице-президент Камала Харрис, которая сказала, что была фанаткой «Уорриорз» всю свою жизнь, получили от команды майки. Причем Байдену досталась символична под номером 46.