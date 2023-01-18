Самый старый человек в мире умер в возрасте 118 лет
Французская монахиня Андре, считающаяся старейшим человеком в мире, скончалась в возрасте 118 лет.
Она умерла во сне в доме престарелых в Тулоне на юге Франции во вторник вечером, сообщил пресс-секретарь учреждения Дэвид Тавелла во вторник вечером информационному агентству AFP.
«Большая печаль, но она хотела, это было ее желание, попасть к любимому брату. Для них это освобождение», - сказал источник.
Монахиня, настоящее имя которой Люсиль Рэндон, пережила две мировые войны и испанский грипп.
После смерти японки Кане Танаки в апреле прошлого года она считалась старейшим человеком в мире.
11 февраля французы отметили ее 118-летие. Незадолго до своего 117-летия она пережила коронавирусную инфекцию.
Монахиня родилась 11 февраля 1904 года в Алесе, на юге Франции, в семье протестантов. В возрасте около 40 лет она присоединилась к ордену винсентианцев. Она проработала более трех десятков лет в больнице города Виши, ухаживая за сиротами и престарелыми.
Опубликовано: Тарас Медведев