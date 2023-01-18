Самый старый человек в мире умер в возрасте 118 лет

Французская монахиня Андре, считающаяся старейшим человеком в мире, скончалась в возрасте 118 лет.

Она умерла во сне в доме престарелых в Тулоне на юге Франции во вторник вечером, сообщил пресс-секретарь учреждения Дэвид Тавелла во вторник вечером информационному агентству AFP.

«Большая печаль, но она хотела, это было ее желание, попасть к любимому брату. Для них это освобождение», - сказал источник.

Монахиня, настоящее имя которой Люсиль Рэндон, пережила две мировые войны и испанский грипп.

После смерти японки Кане Танаки в апреле прошлого года она считалась старейшим человеком в мире.

11 февраля французы отметили ее 118-летие. Незадолго до своего 117-летия она пережила коронавирусную инфекцию.

Монахиня родилась 11 февраля 1904 года в Алесе, на юге Франции, в семье протестантов. В возрасте около 40 лет она присоединилась к ордену винсентианцев. Она проработала более трех десятков лет в больнице города Виши, ухаживая за сиротами и престарелыми.