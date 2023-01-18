Президент Бразилии Лула освободил от должности 40 военных после беспорядков в столице страны

Около 40 бразильских военных были освобождены от своих обязанностей в президентской резиденции после штурма правительственного района в Бразилиа. Соответствующие постановления опубликованы в официальном вестнике правительства во вторник.

Больше всего пострадали военнослужащие низшего звена, рядовые и унтер-офицеры, которые работали в администрации и службах безопасности «Паласио да Алворада», резиденции президента в Бразилиа.

8 января сторонники президента Жаира Болсонару, которого только что сменил Лула, штурмовали Конгресс, резиденцию правительства и Верховный суд в бразильской столице, причинив значительный ущерб.

На данный момент арестовано около 1500 сторонников Болсонару. Левый политик Лула обвинил своего правого предшественника в подстрекательстве своих сторонников, что Болсонару категорически отрицает.