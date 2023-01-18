Премьер-министр Нидерландов заявил о передаче Украине системы ПВО Patriot

Нидерланды передают Украине ЗРК Patriot, сообщает местное агентство ANP со ссылкой на премьер-министра страны.

Премьер-министр Марк Рютте в настоящее время находится с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом США Джо Байденом. Информационное агентство ANP, цитируя разговор между двумя лидерами, напомнило слова главы правительства Нидерландов. Рютте сказал, что Нидерланды примут участие в @американо-германской инициативе@ по отправке систем ПВО на Украину.

Премьер-министр Нидерландов также сообщил, что ранее он разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить это решение.

Президент США Джо Байден поблагодарил премьер-министра Нидерландов за "твердую позицию в отношении Украины", а Россию раскритиковал за "невероятную жестокость".

В конце декабря США заявили, что предоставят Украине дополнительную поддержку в размере 1,85 миллиарда долларов, включая систему ПВО Patriot, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Систему Patriot также должен передать Украине Берлин, который изначально утверждал, что такой возможности нет. Однако под давлением со стороны Польши правительство Олафа Шольца присоединилось к помощи, инициированной Соединенными Штатами.