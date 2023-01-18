Bild сообщила о проблемах со средними пулеметами в Бундесвере

Часть пулеметов Бундесвера находится в катастрофическом состоянии, сообщает газета Bild со ссылкой на второй квартальный отчет об «ускорении и оптимизации закупок в Бундесвере».

Полевые лафеты (средний пулемет MG-3), предназначенные «для использования пехотой», поступившие на вооружение «в 1960-х годов, все больше устаревают и требуют индивидуального выпуска перед каждым использованием», говорится в отчете.

Кроме того, «чрезмерный вес и отсутствие возможности вести ночной бой» еще больше ограничивали его использование.

По данным Bild, также существуют серьезные проблемы с импульсными радиолокационными системами Бундесвера, которые используются для «разведки и оценки боеприпасов или подозрительных объектов с использованием рентгеновских технологий».