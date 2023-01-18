Шольц ответил на вопрос о танках Leopard для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, который находится в Давосе на Всемирном экономическом форуме, ответил на вопрос о танках для Украины, сообщает DPA.

"Мы ведем переговоры с союзниками о поставках танков Leopard Украине, но это не тема для публичного обсуждения", — кратко ответил на вопрос Блумера о танках для Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Во время одной из панелей президент Польши Анджей Дуда, который также присутствовал в Давосе, напомнил о своем заявлении, сделанном несколько дней назад, о намерении Польши передать Украине роту танков Leopard.

"Но мы надеемся, что эта поддержка будет больше и появятся союзники, которые также передадут Украине свои танки", – отметил он.

На вопрос, рассчитывал ли он на изменение отношения Германии к поставкам танков в Украину, президент ответил утвердительно и добавил, что "есть две причины".

"Во-первых, Германия входит в НАТО и если несколько союзников готовы перебросить танки в Украину, то это важный момент. Вторая проблема – растущее давление немецкой политической сцены и общественного мнения. Я надеюсь, что это приведет к столь необходимому решению", — сказал Дуда.