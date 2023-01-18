Байден и Шольц обсудили поставки вооружений на Украину перед саммитом в Рамштайне
2023-01-18 08:05
Президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц провели телефонный разговор во вторник.
В Белом доме заявили, что разговор шел о поддержке Украины.
Шольц и Байден буквально на позапрошлой неделе созвонились и договорились, что Германия и США поставят Украине бронетранспортеры.
В эту пятницу на базе ВВС США в Рамштайне в земле Рейнланд-Пфальц состоится встреча, посвященная дальнейшим поставкам вооружений, включая боевые танки.
Новый министр обороны Борис Писториус примет участие в этой встрече от имени федерального правительства.
Опубликовано: Тарас Медведев