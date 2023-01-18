Байден и Шольц обсудили поставки вооружений на Украину перед саммитом в Рамштайне

APS
2023-01-18 08:05

Президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц провели телефонный разговор во вторник.

В Белом доме заявили, что разговор шел о поддержке Украины. 

Шольц и Байден буквально на позапрошлой неделе созвонились и договорились, что Германия и США поставят Украине бронетранспортеры. 

В эту пятницу на базе ВВС США в Рамштайне в земле Рейнланд-Пфальц состоится встреча, посвященная дальнейшим поставкам вооружений, включая боевые танки. 

Новый министр обороны Борис Писториус примет участие в этой встрече от имени федерального правительства.
 

Опубликовано: Тарас Медведев











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