Нидерланды собрались отправить систему Patriot на Украину
2023-01-18 08:09
Нидерланды также хотят предоставить Украине ЗРК Patriot, заявил премьер-министр Марк Рютте во вторник в Вашингтоне.
По словам Рютте, важно, чтобы Нидерланды участвовали в поставке Patriot.
Он также обсудил возможность комплексных поставок ЗРК с канцлером Олафом Шольцем во вторник.
Рютте объявил о дополнительной помощи Нидерландов для Украины в размере 2,5 млрд евро.
Скандинавская страна также собирается проводить обучение украинских военных для их работы с ЗРК Patriot.
Опубликовано: Тарас Медведев