Нидерланды собрались отправить систему Patriot на Украину

Нидерланды также хотят предоставить Украине ЗРК Patriot, заявил премьер-министр Марк Рютте во вторник в Вашингтоне.

По словам Рютте, важно, чтобы Нидерланды участвовали в поставке Patriot.

Он также обсудил возможность комплексных поставок ЗРК с канцлером Олафом Шольцем во вторник.

Рютте объявил о дополнительной помощи Нидерландов для Украины в размере 2,5 млрд евро.

Скандинавская страна также собирается проводить обучение украинских военных для их работы с ЗРК Patriot.