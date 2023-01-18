Футболист Павел Мамаев отсудил у бывшей жены Аланы 3 миллиона российских рублей

Пора развелась более года тому назад, однако до сих пор выясняет отношения. Спорным стал вопрос по разделу имущества.

Алана Мамаева рассказала, что бывший муж Павел претендовал на половину ее квартиры, автомобиля и парковочного места. «Отжимать практически у своего ребенка жилье в 45 "квадратов"— это в стиле Мамаева», — заявила модель.

Но и это далеко не все требования футболиста. Как выяснилось, он рассчитывал получить от бывшей жены 33 миллиона рублей, сообщает СтарХит.

«Им моя машина не давала жить спокойно, они рассчитывали, что я в счет долга отдам им Bentley. И упорно к этому шли… Но в итоге суд с учетом всех обстоятельств вынес решение взыскать с меня 3 миллиона рублей», — рассказала Алана.

Брюнетка считает, что спортсмен на этом не остановится и будет требовать апелляции. «Мамаеву нужно забрать у дочери жилье. Он так это не оставит!» — написала модель в личном блоге.

После развода с женой футболист закрутил роман с Надеждой Санько. В 2022 году влюбленные поженились. 34-летний Павел сейчас вместе с новой женой и их сыном находится в Эмиратах. Павел задаривает избранницу дорогими подарками - как, к примеру, часы Cartier за 3 миллиона или серьги за 6 миллионов российских рублей..