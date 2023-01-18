Россия выходит из договоров с Советом Европы
2023-01-18 08:16
Президент России Владимир Путин заявил, что расторжение договоров с Советом Европы должно быть закреплено в законе.
Это относится, например, к Европейской конвенции о правах человека, Европейской конвенции о борьбе с терроризмом и Европейской социальной хартии.
Это следует из законопроекта, который Путин внес в парламент во вторник.
На прошлой неделе стало известно, что российский лидер также хочет законодательно закрепить прекращение участия России в Уголовно-правовой конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией.
Несколько месяцев назад Россия была исключена из Совета Европы из-за конфликта на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев