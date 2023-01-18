Монеточка призывала поклонников выкрикивать антироссийские лозунги во время концерта в Латвии

Исполнительница Екатерина Гырдымова (Монеточка) устроила акцию в поддержку Украины прямо на своем концерте в Латвии.

Исполнительница Елизавета Гырдымова (творческий псевдоним - Монеточка), устроила акцию в поддержку Украины на своем выступлении.

Видео с концерта артистки в Сети разместили зрители.

Знаменитость со сцены призывала фантов прокричать "Слава Украине" и "Россия будет свободной", а в руках у нее был бело-сине-белый флаг, (символ тех, кто настроен против РФ).