Обучение украинских операторов управлению ЗРК Patriot будет длиться десять недель
2023-01-18 09:08
Обучение украинских офицеров работе с ЗРК дальнего радиуса действия Patriot продлится десять недель.
«Есть решение, что наши офицеры будут обучены в течение десяти недель. Такие обязательства приняты американскими партнерами», — сообщил Telegram министр обороны Украины Алексей Резников.
США, Германия и Нидерланды хотят поставить Украине ракетные комплексы Patriot для отражения атак российских ракет и беспилотников.
Опубликовано: Тарас Медведев