Обучение украинских операторов управлению ЗРК Patriot будет длиться десять недель

APS
2023-01-18 09:08

Обучение украинских офицеров работе с ЗРК дальнего радиуса действия Patriot продлится десять недель.

«Есть решение, что наши офицеры будут обучены в течение десяти недель. Такие обязательства приняты американскими партнерами», — сообщил Telegram министр обороны Украины Алексей Резников. 

США, Германия и Нидерланды хотят поставить Украине ракетные комплексы Patriot для отражения атак российских ракет и беспилотников.
 

Опубликовано: Тарас Медведев











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