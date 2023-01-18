Обучение украинских операторов управлению ЗРК Patriot будет длиться десять недель

Обучение украинских офицеров работе с ЗРК дальнего радиуса действия Patriot продлится десять недель.

«Есть решение, что наши офицеры будут обучены в течение десяти недель. Такие обязательства приняты американскими партнерами», — сообщил Telegram министр обороны Украины Алексей Резников.

США, Германия и Нидерланды хотят поставить Украине ракетные комплексы Patriot для отражения атак российских ракет и беспилотников.

