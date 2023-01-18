Муциниеце показала точеную фигуру на отдыхе в Дубае

Актриса Агата Муциниеце, отдыхающая в Дубае, поделилась фотографией в бикини. Знаменитости есть, что показать.

Агата Муциниеце похвасталась своей фигурой, выложив фотографию во время отдыха в Дубае.

Артистке есть чем похвастаться. На фото Муциниеце в бикини стоит в воде спиной к камере.

Снимок актриса подписала так: "Вот так вот живешь и не знаешь что у тебя спина то, накаченная". https://t.me/AgataMucenieceLife