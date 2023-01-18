Fridays for Future объявляет о новых глобальных климатических протестах
Бывшее движение школьных активистов по защите климата теперь все чаще устраивает глобальные радикальные акции.
После протестов против сноса деревни Люцерат и добычи бурого угля организация Fridays for Future призывает к новым масштабным климатическим демонстрациям.
По словам пресс-секретаря Полин Брюнгер, новая глобальная климатическая забастовка должна состояться 3 марта.
По словам Брюнгер акция пройдет в поддержку глобального отказа от ископаемых источников энергии
«Люцерат является примером этого, но список неправомерных действий правительства в области климатической политики длинный», — сказала она.
В качестве примера она также привела транспортный сектор. По словам Брюнгер, необходимы «радикальные изменения во всех секторах» и серьезная реализация Парижского соглашения по защите климата.
В прошлом Fridays for Future несколько раз призывала к глобальным климатическим протестам. В сентябре 2022 года, например, в Германии на улицы вышли десятки тысяч человек.
Опубликовано: Тарас Медведев