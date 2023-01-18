Гальцев рекомендовал Соловьеву перестать повышать голос на собеседников

Юморист Юрий Гальцев убежен, что ведущему Владимиру Соловьеву необходимо пересмотреть манеру общения с людьми, перестав постоянно кричать на них.

Сатирик Юрий Гальцев, будучи гостем Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" заявил, что ведущему Владимиру Соловьеву необходимо перестать орать на собеседников.

Гальцеву не по душе оскорбления и унижения ведущим оппонентов. Свою позицию необходимо доносить в корректной форме.

Программу с Соловьевым комик не смотрит, так как формат шоу ему не понятен и не приятен.