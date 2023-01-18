Гальцев рекомендовал Соловьеву перестать повышать голос на собеседников
2023-01-18 09:41
Юморист Юрий Гальцев убежен, что ведущему Владимиру Соловьеву необходимо пересмотреть манеру общения с людьми, перестав постоянно кричать на них.
Сатирик Юрий Гальцев, будучи гостем Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" заявил, что ведущему Владимиру Соловьеву необходимо перестать орать на собеседников.
Гальцеву не по душе оскорбления и унижения ведущим оппонентов. Свою позицию необходимо доносить в корректной форме.
Программу с Соловьевым комик не смотрит, так как формат шоу ему не понятен и не приятен.
Опубликовано: Наталья Гончарова