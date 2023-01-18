Смольянинов зарабатывал в России за один съемочный день до 100 000 рублей

Высказывания актера Артура Смольянинова не дают покоя соотечественникам. Ведь на родине артиста не обижали, а за один съемочный день звезда экрана зарабатывал в районе 100 000 российских рублей.

Отъезд актера Артура Смольянинова из России, его последующие высказывания не дают спать спокойно его соотечественникам.

Примечательно, что на родине артист жил-не тужил, зарабатывая приличные деньги.

По имеющимся данным, за один съемочный день Смольянинов получал до 100 000 российских рублей.