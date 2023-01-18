Киркоров сделал 3 пластические операции перед Новым годом
2023-01-18 10:48
Филипп Киркоров не скрывает, что прибегает к пластике, чтобы выглядеть презентабельно. Перед новогодними праздниками знаменитость сделал 3 пластических операции.
Издание "Известия" со ссылкой на источник из клиники Тимура Хайдарова сообщает, что певец Филипп Киркоров перед новогодними праздниками сделал 3 операции в области пластической хирургии.
Артист прошел абдоминопластику, липосакцию с прорисовкой силуэтов и липофилинг.
На "идеальную внешность" Киркоров потратил порядка 2 300 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова