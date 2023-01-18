Джереми Реннер выписали из больницы после того, как снегоуборочная машина наехала на ногу артиста
Голливудский актер Джереми Реннер выписан из больницы после того, как 1 января снегоуборочная машина наехала на ногу артиста.
Голливудский актер Джереми Реннера уже дома. Он был выписан из больницы после того как 1 января был доставлен сюда в критическом состоянии из-за того, что снегоуборочная машина наехала на его ногу.
Артист рассказал о своем самочувствии в соцсетях на фоне выхода 2-ого сезона сериала "Мэр Кингстауна", где он играет роль главного персонажа.
Реннер просмотрел 1-ую серию картины со своим участием с удовольствием, несмотря на то, что здоровье не пришло еще в норму.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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