Джереми Реннер выписали из больницы после того, как снегоуборочная машина наехала на ногу артиста

Голливудский актер Джереми Реннер выписан из больницы после того, как 1 января снегоуборочная машина наехала на ногу артиста.

Голливудский актер Джереми Реннера уже дома. Он был выписан из больницы после того как 1 января был доставлен сюда в критическом состоянии из-за того, что снегоуборочная машина наехала на его ногу.

Артист рассказал о своем самочувствии в соцсетях на фоне выхода 2-ого сезона сериала "Мэр Кингстауна", где он играет роль главного персонажа.

Реннер просмотрел 1-ую серию картины со своим участием с удовольствием, несмотря на то, что здоровье не пришло еще в норму.