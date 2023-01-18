Гагарина, похудевшая как подросток, не набирает вес
Певица Полина Гагарина, давно ставшая худышкой, не набирает вес. Как ей это удается?
Певица Полина Гагарина не всегда была стройной.
Артистка склонна к полноте, а после рождения ребенка поправилась очень сильно.
Мечтая вернуться на сцену, Гагарина хотела сделать это триумфально, а поэтому стала работать над собой.
Принципы ее стройности: здоровое питание и занятия спортом. И то, и другое звезда сцены осуществляет под контролем специалистов.
Углеводы в виде каши Полина позволяет себе только утром, далее белок. Ничего жирного, мучного, сладкого в рационе знаменитости нет. Алкоголь также находится под запретом.
А спортом Гагарина занимается под руководством супруга певицы Алексы, тренера Вячеслава Дайчева.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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