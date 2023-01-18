Гагарина, похудевшая как подросток, не набирает вес

Певица Полина Гагарина, давно ставшая худышкой, не набирает вес. Как ей это удается?

Певица Полина Гагарина не всегда была стройной.

Артистка склонна к полноте, а после рождения ребенка поправилась очень сильно.

Мечтая вернуться на сцену, Гагарина хотела сделать это триумфально, а поэтому стала работать над собой.

Принципы ее стройности: здоровое питание и занятия спортом. И то, и другое звезда сцены осуществляет под контролем специалистов.

Углеводы в виде каши Полина позволяет себе только утром, далее белок. Ничего жирного, мучного, сладкого в рационе знаменитости нет. Алкоголь также находится под запретом.

А спортом Гагарина занимается под руководством супруга певицы Алексы, тренера Вячеслава Дайчева.