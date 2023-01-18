Кудрявцева вступилась за Кучеру после того, как тот дал интервью Дудю

APS
2023-01-18 11:34

Ведущая Лера Кудрявцева встала на защиту своего коллеги Оскара Кучеры. Общественность поднялась после того, как знаменитость дал интервь Юрию Дудю.

Телеведущая Лера Кудрявцева защитила своего друга и коллегу Оскара Кучеру.

Звезда экрана призвала поддержать актера после его интервью журналисту Юрию Дудю.

Кучера в интервью Дудю объяснил, почему, на его взгляд, без проведения СВО в Донбассе не обойтись.

Соотечественники не оценили высказываний артиста, подвергнув его массовому хейту.

Кудрявцева возмутилась такой реакции, призвав адекватных людей поддержать Кучеру.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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