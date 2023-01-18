Кудрявцева вступилась за Кучеру после того, как тот дал интервью Дудю
Ведущая Лера Кудрявцева встала на защиту своего коллеги Оскара Кучеры. Общественность поднялась после того, как знаменитость дал интервь Юрию Дудю.
Телеведущая Лера Кудрявцева защитила своего друга и коллегу Оскара Кучеру.
Звезда экрана призвала поддержать актера после его интервью журналисту Юрию Дудю.
Кучера в интервью Дудю объяснил, почему, на его взгляд, без проведения СВО в Донбассе не обойтись.
Соотечественники не оценили высказываний артиста, подвергнув его массовому хейту.
Кудрявцева возмутилась такой реакции, призвав адекватных людей поддержать Кучеру.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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