Глава МВД Украины Монастырский и руководство министерства погибли при крушении вертолета в Броварах

В результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области погибло высшее руководство МВД Украины, в том числе министр Денис Монастырский, сообщает "Интерфакс-Украина".

Погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе двое детей.

"Утром 18 января в Броварах разбился вертолет Государственной медицинской службы спасения. В результате катастрофы погибло руководство МВД. Всего известно о гибели 16 человек, в том числе двоих детей", — сообщил глава ГУВД Игорь Клименко.

Среди погибших министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Женин и пресс-секретарь МВД Юрий Лубкович.

На борту вертолета находились девять человек. Госпитализированы 22 человека, в том числе 10 детей.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, причины катастрофы выясняются. Следователи выясняют, была ли это неисправность машины, нарушение правил безопасности или диверсия.

Ранее полиция сообщала, что возле детского сада разбился вертолет. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что во время происшествия в детском саду находились дети и сотрудники.