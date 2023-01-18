Манукян призвал наказать Монеточку за антироссийские лозунги на своем концерте конфискацией имущества

Блогер и журналист Вадим Манукян заявил, что поведение певицы Монеточки не должно остаться безнаказанным. По мнению звезды интернета, имущество артистки в России следует конфисковать.

Исполнительница Монеточка на своем концерте в Литве выкрикивала прямо со сцены лозунги "Россия будет свободной, слава Украине, жыве Беларусь".

Блогер Вадим Манукян убежден, что за подобное поведение артистка должна быть признана иноагентом и быть наказана конфискацией российского имущества.

За бело-синий флаг в руках, по мнению Манукяна, Монеточка и вовсе должна сесть в тюрьму.