Манукян призвал наказать Монеточку за антироссийские лозунги на своем концерте конфискацией имущества
2023-01-18 12:20
Блогер и журналист Вадим Манукян заявил, что поведение певицы Монеточки не должно остаться безнаказанным. По мнению звезды интернета, имущество артистки в России следует конфисковать.
Исполнительница Монеточка на своем концерте в Литве выкрикивала прямо со сцены лозунги "Россия будет свободной, слава Украине, жыве Беларусь".
Блогер Вадим Манукян убежден, что за подобное поведение артистка должна быть признана иноагентом и быть наказана конфискацией российского имущества.
За бело-синий флаг в руках, по мнению Манукяна, Монеточка и вовсе должна сесть в тюрьму.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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