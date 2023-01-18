Brexit привел к нехватке 330 000 рабочих мест в Великобритании
По оценкам экономистов, Brexit резко повлиял на рынок труда в Британии и привел к нехватке рабочих на 330 тыс. рабочих вакансиях в стране.
Причиной тому стали новая миграционная политика, иммиграционные правила после Brexit сократили возможности найма зарубежного персонала.
Ограничение свободного передвижения «вносит значительный вклад» в недостачу нрабочих, говорится в совместном отчете фонда «Меняющаяся Европа» и аналитиков Центра европейских реформ.
Как показало исследование, особенно остро ситуация коснулась торговли, гостиничных услуг, строительства и транспортных превозок и других сфер, где требуются низкоквалифицированные рабочие.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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