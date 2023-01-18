Украинка швырнула тарелку в Борисову, отдыхающую в Таиланде
Ведущая Дана Борисова рассказала об инциденте, который с ней произошел во время отпуска в Таиланде. На знаменитость напала украинка.
Дана Борисова рассказала, что в Таиланде жители и отдыхающие хорошо относятся к россиянам, но без неприязни в свой адрес обойтись не удалось.
Во время завтрака знаменитость с дочкой Полиной сидели рядом с женщиной с ребенком.
Мать и дочь беседовали между собой, не пытаясь привлечь к себе внимания.
Вдруг женщина швырнула в Дану и Полину тарелкой, очень напугав их.
О том, зачем это сделала отдыхающая, Борисова узнала позже, когда поняла, что агрессивно настроенная личность является гражданкой Украины.
Дочь ведущей заметила, что женщина разговаривала на русском языке, по этой причине о ее национальности они с мамой могли судить уже после конфликта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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