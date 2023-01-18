Украинка швырнула тарелку в Борисову, отдыхающую в Таиланде

Ведущая Дана Борисова рассказала об инциденте, который с ней произошел во время отпуска в Таиланде. На знаменитость напала украинка.

Дана Борисова рассказала, что в Таиланде жители и отдыхающие хорошо относятся к россиянам, но без неприязни в свой адрес обойтись не удалось.

Во время завтрака знаменитость с дочкой Полиной сидели рядом с женщиной с ребенком.

Мать и дочь беседовали между собой, не пытаясь привлечь к себе внимания.

Вдруг женщина швырнула в Дану и Полину тарелкой, очень напугав их.

О том, зачем это сделала отдыхающая, Борисова узнала позже, когда поняла, что агрессивно настроенная личность является гражданкой Украины.

Дочь ведущей заметила, что женщина разговаривала на русском языке, по этой причине о ее национальности они с мамой могли судить уже после конфликта.