Билли Айлиш подала в суд на поклонника, который ворвался в ее дом с признаниями в любви
2023-01-18 13:18
Исполнительница Билли Айлиш добивается через суд запрета приближаться к ней для 39-летнего поклонника, который ворвался в ее дом с признаниями в любви.
Известная на весь мир исполнительница Билли Айлиш беспокоится за безопасность свою и близких.
Дело в том, что 39-летний обожатель артистки по имени Кристофер Андерсон ворвался в дом знаменитости с признаниями в любви.
Айлиш добивается через суд запрета этому человеку приближаться к ней, так как испытывает большой стресс и беспокойство.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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