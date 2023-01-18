Билли Айлиш подала в суд на поклонника, который ворвался в ее дом с признаниями в любви

Исполнительница Билли Айлиш добивается через суд запрета приближаться к ней для 39-летнего поклонника, который ворвался в ее дом с признаниями в любви.

Известная на весь мир исполнительница Билли Айлиш беспокоится за безопасность свою и близких.

Дело в том, что 39-летний обожатель артистки по имени Кристофер Андерсон ворвался в дом знаменитости с признаниями в любви.

Айлиш добивается через суд запрета этому человеку приближаться к ней, так как испытывает большой стресс и беспокойство.