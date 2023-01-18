Звезду фильмов для взрослых Рона Джереми не стали судить по делу о сексуальных преступлениях

Звезду американских порнофильмов Рона Джереми не стали судить по делу об изнасилованиях и домогательствах в отношении 21 женщины. В чем дело?

Звезду американских порнофильмов Рона Джереми не стали судить по делу о многочисленных изнасилованиях и домогательствах в отношении 21 женщины.

Дело в том, что Джереми признан психически невменяемым для того, чтобы предстать перед правосудием.

69-летний американец виновен в более, чем 30 изнасилованиях, из которых 12 совершены в Лос-Анджелесе за 23 года.