Звезду фильмов для взрослых Рона Джереми не стали судить по делу о сексуальных преступлениях
2023-01-18 13:45
Звезду американских порнофильмов Рона Джереми не стали судить по делу об изнасилованиях и домогательствах в отношении 21 женщины. В чем дело?
Звезду американских порнофильмов Рона Джереми не стали судить по делу о многочисленных изнасилованиях и домогательствах в отношении 21 женщины.
Дело в том, что Джереми признан психически невменяемым для того, чтобы предстать перед правосудием.
69-летний американец виновен в более, чем 30 изнасилованиях, из которых 12 совершены в Лос-Анджелесе за 23 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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