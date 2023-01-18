Англичанин арестован за кражу домашней овцы, ее убийство и за то, что скормил животное собакам
2023-01-18 14:07
23-летний Хартли Крауч осужден за кражу овцы, ее убийство и использование тушки животного как корма для собак.
23-летний Хартли Крауч из Нортгемптоншира (Англия) угодил в тюрьму из-за того, что убил украденную им же овцу и скормил собакам.
В тот же день, 11 января, мужчину осудили на 12 месяцев условно и оштрафовали на 947 фунтов.
Крауч работал егерем, который следил за бродячими собаками.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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