Англичанин арестован за кражу домашней овцы, ее убийство и за то, что скормил животное собакам

23-летний Хартли Крауч осужден за кражу овцы, ее убийство и использование тушки животного как корма для собак.

23-летний Хартли Крауч из Нортгемптоншира (Англия) угодил в тюрьму из-за того, что убил украденную им же овцу и скормил собакам.

В тот же день, 11 января, мужчину осудили на 12 месяцев условно и оштрафовали на 947 фунтов.

Крауч работал егерем, который следил за бродячими собаками.