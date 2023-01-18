Лолита выложила в Сеть совместное фото со своей дочерью Евой, у которой синдром Аспергера

APS
2023-01-18 14:24

Певица Лолита Милявская опубликовала фотографию со своей 24-летней наследницей Евой, которая страдает синдромом Аспергера (форма аутизма).

Исполнительница Лолита Милявская поделилась фотографией со своей 24-летней наследницей Евой Цекало.

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    Также артистка разметила видео с дочкой в соцсетях.

    Милявская показала и свою маму, которая накрывала на стол. Певица рассказала, что ее родительнице исполняется 80 лет.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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