Лолита выложила в Сеть совместное фото со своей дочерью Евой, у которой синдром Аспергера
2023-01-18 14:24
Певица Лолита Милявская опубликовала фотографию со своей 24-летней наследницей Евой, которая страдает синдромом Аспергера (форма аутизма).
Исполнительница Лолита Милявская поделилась фотографией со своей 24-летней наследницей Евой Цекало.
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Также артистка разметила видео с дочкой в соцсетях.
Милявская показала и свою маму, которая накрывала на стол. Певица рассказала, что ее родительнице исполняется 80 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова