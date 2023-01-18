Путин назвал СВО в Украине вынужденной и необходимой мерой

Президент России Владимир Путин высказался о проведении СВО на территории Украины.

Российский президент рассказал о том, как принималось решение о проведении специальной операции на территории Украины.

По словам Путина, решение начать проводить СВО в Украине было для него непростым, но, при этом, необходимым.

"Решение о начале СВО — трудное, вынужденное, но необходимое и нужное", - заявил Владимир Путин.