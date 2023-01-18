Путин рассказал о том, как принималось решение о начале СВО

Владимир Путин рассказал о том, что решение начать спецоперацию в Украине было непростым.

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что принять решение о начале специальной военной операции в Украине для него было непросто.

Также российской президент отметил, что данное решение является вынужденным и необходимым.

"Решение о начале СВО — трудное, вынужденное, но необходимое и нужное", - сказал российский лидер.