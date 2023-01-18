Поплавская уверена, что зря Кучера согласился дать интервью Дудю
Актриса и ведущая Яна Поплавская считает, что ее коллега Оскар Кучера сделал неверный шаг, согласившись на интервью журналисту Юрию Дудю.
Яна Поплавская в своем Телеграм-канале высказалась относительно нового выпуска Ютуб-шоу Юрия Дудя, где гостем стал актер и ведущий ТВ Оскар Кучера.
Знаменитость поддержала коллегу после того, как на него обрушился шквал критики со стороны соотечественников.
Звезда "Красной шапочки" согласилась, что Кучере нужно было основательно подготовиться к интервью, так как у ведущего наблюдались пробелы по истории.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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