Поплавская уверена, что зря Кучера согласился дать интервью Дудю

Актриса и ведущая Яна Поплавская считает, что ее коллега Оскар Кучера сделал неверный шаг, согласившись на интервью журналисту Юрию Дудю.

Яна Поплавская в своем Телеграм-канале высказалась относительно нового выпуска Ютуб-шоу Юрия Дудя, где гостем стал актер и ведущий ТВ Оскар Кучера.

Знаменитость поддержала коллегу после того, как на него обрушился шквал критики со стороны соотечественников.

Звезда "Красной шапочки" согласилась, что Кучере нужно было основательно подготовиться к интервью, так как у ведущего наблюдались пробелы по истории.