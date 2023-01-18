Рудковская рассказала о том, сколько раз прибегала к пластике
Музыкальный продюсер Яна Рудковская не отрицает, что ложилась под нож хирурга ради улучшения внешности.
Продюсера Яну Рудковскую подписчики обвинили в обработке снимков для соцсетей.
Рудковская призналась, что прибегает к фильтрам снимков, но редко, в основном выкладывая фото без ретуши. Фильтры на видео она вообще не использует.
Знаменитость также отметила, что не ставит филлеры, не колет ботокс, не накачивает губы и не наращивает ресницы, волосы и ногти.
Супруга Евгения Плющенко призналась, что дважды делала пластику. В первый раз уменьшала грудь, а во второй раз была коррекция фигуры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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