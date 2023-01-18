Рудковская рассказала о том, сколько раз прибегала к пластике

Музыкальный продюсер Яна Рудковская не отрицает, что ложилась под нож хирурга ради улучшения внешности.

Продюсера Яну Рудковскую подписчики обвинили в обработке снимков для соцсетей.

Рудковская призналась, что прибегает к фильтрам снимков, но редко, в основном выкладывая фото без ретуши. Фильтры на видео она вообще не использует.

Знаменитость также отметила, что не ставит филлеры, не колет ботокс, не накачивает губы и не наращивает ресницы, волосы и ногти.

Супруга Евгения Плющенко призналась, что дважды делала пластику. В первый раз уменьшала грудь, а во второй раз была коррекция фигуры.