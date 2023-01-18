ANSA: В столице Италии прощаются с Лолобриджидой
2023-01-18 16:30
В Риме началась траурная церемония прощания с актрисой Джиной Лолобриджидой.
Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, которую знают во всем мире, началось в столице Италии на Капитолийском холме.
Траурная церемония проходит зале бюстов Капитолийского музея.
По информации ANSA, в первых рядах со звездой кинематографа простился глава Рима Роберто Гуалтьери.
Отпевание знаменитой итальянки пройдет в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-