ANSA: В столице Италии прощаются с Лолобриджидой

APS
2023-01-18 16:30

В Риме началась траурная церемония прощания с актрисой Джиной Лолобриджидой.

Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, которую знают во всем мире, началось в столице Италии на Капитолийском холме.

Траурная церемония проходит зале бюстов Капитолийского музея.

По информации ANSA, в первых рядах со звездой кинематографа простился глава Рима Роберто Гуалтьери.

Отпевание знаменитой итальянки пройдет в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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